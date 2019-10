Frases e personagens

"A Bahia tem 2.980 poços que respondem apenas por 1% da produção da empresa. Vamos vender a Torre de Pituba, que tem 22 andares, mas apenas 5 são ocupados pela Petrobras. O prédio foi construído em parceria com o fundo de pensão Petros e a Petrobras se comprometeu a arcar com aluguéis no valor de R$ 850 milhões. A construção desse prédio já foi alvo de investigações e até de prisões. É um verdadeiro templo da corrupção." Roberto Castello Branco, presidente da Petrobras.