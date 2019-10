Frases e personagens

"A Lei Orçamentária Anual (LOA), encaminhada pelo governo Eduardo Leite, é, ao contrário do proclamado pelos governistas, irreal. A previsão de R$ 5,2 bilhões de déficit público é menor, se descontada a dívida pública que o Rio Grande do Sul não tem pago à União." Pepe Vargas (PT), deputado estadual.

"Vamos incorporar nas mudanças das carreiras uma demanda do Cpers, de que não haja estorno de 6% no vale-refeição. Representará um ganho aos professores. As alterações no plano de carreira e na Previdência têm o potencial fiscal de R$ 25 bilhões em 10 anos." Eduardo Leite (PSDB), governador.

"Os membros da Operação Lava Jato usaram a opinião pública para criticar decisões do Supremo que foram de encontro aos interesses de procuradores. Houve abusos da força-tarefa. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não tem o direito de recusar o regime semiaberto." Gilmar Mendes, ministro do STF.

"Não houve nenhum quid pro quo (expressão latina, algo dado a uma pessoa em troca de outra coisa) da minha parte com o presidente da Ucrânia." Donald Trump, presidente dos EUA, que tem pedido de impeachment contra ele.