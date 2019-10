Frases e personagens

"O período de outubro e novembro é o mais dinâmico no surgimento de novos empregos, uma vez que os empresários ganham a oportunidade de ampliar as vendas e reforçar suas equipes. Para os trabalhadores, por sua vez, o trimestre representa a chance de voltar ao mercado de trabalho." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o direito de não querer sair da prisão. Quer ficar, fica. Não vou tripudiar em cima dele. Mas, graças a Deus, o projeto de poder do PT não deu certo. O cara meteu a mão." Jair Bolsonaro (PSL), presidente.

"Após expansão acima do esperado no segundo trimestre, a economia deve apresentar ligeiro crescimento. Os trimestres seguintes devem apresentar aceleração, reforçada pelos estímulos decorrentes da liberação de recursos do FGTS e do PIS/Pasep - com impacto, em especial, no último trimestre de 2019." Da ata do Copom.

"Elogio a iniciativa do governador de instituir emendas parlamentares. A iniciativa não é velha, nem da velha política. Conhecemos as necessidades da população e poderemos dar esperança para uma Apae, uma creche ou um hospital que está fechando as portas." Aloísio Classmann (PTB), deputado estadual.