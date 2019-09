Frases e personagens

"Acompanhei o andamento das ações de revitalização na Praça Nações Unidas, na rua Artigas. É o sexto local a receber as intervenções do maior contrato de manutenção do mobiliário. Para marcar o primeiro dia de trabalho, a comunidade do bairro preparou um café da manhã. Conversei com os moradores e destaco a união da vizinhança em cuidar e zelar a área." Nelson Marchezan Júnior (PSDB), prefeito.

"O homem é forte." Sérgio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública, após visitar o presidente Jair Bolsonaro (PSL) no hospital.

"Tive encontro casual, no Mercado Público, com o navegador e aventureiro Amyr Klink. Na oportunidade, Klink revelou seu interesse em construir uma marina em Porto Alegre. É um navegador e empreendedor de primeira grandeza. No Rio de Janeiro, a marina dele emprega cerca de 900 pessoas." Adeli Sell (PT), vereador de Porto Alegre.

"A cada 45 minutos, ao menos um brasileiro terá tirado a própria vida. É hora de os pais falaram com seus filhos. De as escolas debaterem com a comunidade escolar. De as igrejas orientarem seus fiéis e governos agirem. De a sociedade se dar conta e reagir. É hora de você fazer algo." Liziane Bayer (PSB), deputada federal.