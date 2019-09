Frases para quarta-feira

"Somos a favor das minas de carvão e temos orgulho disso. Enquanto as nações prósperas emprestam lições de como evoluir, o Rio Grande do Sul insiste na grenalização provinciana e ideológica que nos faz perpetuar o esgotamento financeiro e social. Essa retórica envelhecida e sem argumentos técnicos serve apenas para majorar a miséria. Ficar de costas para o progresso é irresponsável." Miguel Almeida, presidente da Associação dos Municípios da Região Carbonífera e prefeito de Minas do Leão.

"Se o ministro Paulo Guedes me perguntar se sou a favor da criação de uma nova CPMF, vai ouvir um sonoro não. É um pequeno ponto de discordância em relação à equipe econômica." João Doria (PSDB), governador de São Paulo.

"Perguntaram-me se com tantos militares no governo não haveria uma repetição, igual ao governo do general Geisel, com a volta da ditadura. Respondi que não. Eu fui eleito pelo voto, ele não". Hamilton Mourão (PRTB), vice-presidente a República.

"A transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade almejada por vias democráticas." Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), vereador e filho do presidente Jair Bolsonaro.