Frases e personagens

"Defendo que radares, pardais e lombadas eletrônicas são essenciais para preservar a vida nas estradas. A prova disso é que o número de acidentes nas rodovias estaduais cai gradativamente. Em 2018, foram 5.164 ocorrências, um índice 9,5% menor em comparação a 2017, e 42% abaixo do registrado há quatro anos. Os equipamentos certamente contribuíram para a redução desses índices." Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul.

"A Comissão de Meio Ambiente da Câmara recebeu um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de brasileiros pedindo providências do Congresso para garantir a preservação da Amazônia." Airton Faleiro (PT-PA), deputado federal.

"O temor de um eventual boicote internacional e o impacto da nuvem de fumaça resultante das queimadas me fizeram sugerir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as queimadas na região amazônica." José Nelto (Pode-GO), deputado federal.

"A Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, está muito mal informada. A avaliação de Bachelet de que o espaço democrático no Brasil está encolhendo muito está equivocada, pois qualquer observador atento sabe que o Brasil vive uma democracia plena." Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores.