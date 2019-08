Frases e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Apoio ações para retirar privilégios, como o autoaumento de alguns dos poderes, como Judiciário, MP, Defensoria e Tribunal de Contas. Todos recebem em dia, muitos no teto. No Judiciário, quando o magistrado se aposenta no teto, recebe em torno de R$ 400 mil da venda de licença-prêmio." Sebastião Melo (MDB), deputado estadual.

"A TVE cumpriu, no passado, importante papel educativo, cultural e de informação. Mas, na atual conjuntura tecnológica, e diante das imensas dificuldades do Estado em cumprir suas tarefas básicas - como pagamento em dia de salários e contratação de policiais -, devemos refletir sobre essa disposição do atual governo em manter uma TV e uma rádio públicas." Gabriel Souza (MDB), deputado estadual.

"Tem que criticar, sim. Aí, a gente fica na mídia. E há uma ditadura bolsonariana. Não existe abertura ao diálogo, nem espaço para quem pensa diferente." Alexandre Frota (PSDB-SP), expulso do PSL.

"Não entendo a euforia de muitos setores da sociedade diante dessa fofocada produzida por criminosos contra a Lava Jato." Luís Roberto Barroso, ministro do STF.