Frases e personagens

"No ano passado, quase todo dia a Receita entrava na minha vida financeira para saber se tinha alguma coisa esquisita ali para tentar me derrubar na campanha, não acharam nada, e não vão achar mesmo. E estão fazendo com a minha família... Não é de hoje essas questões aí!" Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República.

"Depois de quatro reuniões e da resistência do Ministério da Saúde e da Receita Federal, o grupo de trabalho criado para avaliar a possibilidade de mudança nas taxações concluiu não haver, neste momento, elementos suficientes que indicassem a eficácia da estratégia." Luciano Timm, secretário nacional do Consumidor.

"Lamento que, entre os 36 vereadores de Porto Alegre, apenas quatro são representações femininas. Precisamos trazer mulheres para esta casa e transformar a ideia de que política é só para homens." Cláudia Araújo (PSD), vereadora de Porto Alegre que assumiu em julho passado.

"Nosso negócio é como uma corrida de Fórmula 1, com curvas acentuadas no trajeto e com competidores de alto nível. Para se manter no pódio, tem que ter tecnologia, inovação e equipe qualificada no box." Daniel Randon, CEO das Empresas Randon.