Frases e personagens

"Nós precisamos de um ambiente estável para investir no Brasil. O que deixamos de investir antes, deixamos de crescer agora. Precisamos voltar às decisões da década de 1990, com uma agenda de prosperidade." Antonio da Luz, economista-chefe da Farsul.

"A proposta de reforma tributária deve ser enviada ao Congresso sem a previsão de uma alíquota para a nova CPMF - a ser chamada de Contribuição Previdenciária (CP). O novo imposto atingirá uma base 30% maior, que incidiria sobre operações não atingidas pela antiga CPMF." Marcos Cintra, secretário especial da Receita.

"O gap existente no crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) indica potencial de crescimento dos empréstimos no Brasil. Entre os setores que têm apresentado queda no saldo de recursos estão os segmentos de infraestrutura, habitacional, comércio exterior e o rural e agroindustrial." Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

"Um canal bastante sólido é a parte do crédito. Tivemos crescimento de quase 12% ao fim de junho, com a diminuição do crédito direcionado e o impulso do segmento livre, com mais crédito privado que público." Também Roberto Campos Neto.