Frases e personagens

"Critico a percepção de que a operação Lava Jato virou uma instituição. A investigação nasceu de acordos republicanos, feitos pelos Três Poderes, e a operação não manda nas instituições." Dias Toffoli, presidente do STF.

"Há necessidade de se tirar da carta magna temas pertinentes, por exemplo, à economia. Sou a favor da desidratação da Constituição Federal." Também Dias Toffoli.

"A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio tem monitorado com rigor incomum a atuação dos magistrados e feito cobranças consideradas arbitrárias por seus pares. Os juízes se desacostumaram a ser fiscalizados." Bernardo Moreira Garcez Neto, corregedor.

"Em seis meses, a Corregedoria fez 146 inspeções a Varas do Rio - presenciais e remotas. Nos cartórios, as fiscalizações praticamente dobraram em comparação com o mesmo período do ano passado: 1.701 cobranças remotas e 193 presenciais, média de 10 por dia. Dez processos administrativos disciplinares foram instaurados. Um juiz já foi afastado. E 44 magistrados foram intimados a apresentar, em 72 horas, comprovantes de cursos feitos no exterior enquanto recebiam salários do tribunal." Também Bernardo Moreira Garcez Neto.