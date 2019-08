Frases e personagens

"Apesar do meu partido, o PSB, se posicionar contra a reforma da Previdência, não fico nem um pouco constrangido em apoiar o projeto do governo Bolsonaro, com o qual nutro profundas divergências no campo político. A pauta econômica está se impondo, mas Bolsonaro está promovendo uma regressão civilizatória." Renato Casagrande, governador do Espírito Santo.

"O governo vai enviar, nas próximas semanas, uma proposta de capitalização do sistema previdenciário ao Congresso Nacional." Onyx Lorenzoni (DEM), ministro-chefe da Casa Civil.

"Diante do aumento do desmatamento, vamos congelar projetos de proteção florestal na Região Amazônica, no valor de R$ 155 milhões." Svenja Schulze, ministra alemã do Meio Ambiente.

"Não tem problema. Assim, a Alemanha não vai comprar o Brasil pagando em prestações. Esse dinheiro não nos fará falta." Jair Bolsonaro (PSL), presidente.

"Onde nós erramos? Bolsonaro é produto dos nossos erros. É um deputado que estava sem partido, escanteado pelos militares, escanteado por todos. Onde foi que nós erramos?" Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara Federal.