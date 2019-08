Frases e personagens

"Foram instituídas na Lei Orgânica Municipal as chamadas Emendas Impositivas. Sou defensor de que o orçamento precisa ser realista e, mais do que isso, que seja 100% impositivo." Cassio Trogildo (PTB), vereador de Porto Alegre.

"Em 2015, este sistema (Emendas Impositivas) foi aprovado pelo Congresso Nacional para o orçamento da nação. Aqui representamos 100% dos eleitores de Porto Alegre. Os prefeitos representam uma parcela da sociedade." Também Cassio Trogildo.

"As vendas para o Dia dos Pais deste ano devem ter um crescimento que pode chegar até 5% na comparação com a mesma data de 2018. A expectativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) é que o tíquete médio na aquisição dos presentes fique na casa dos R$ 180,00." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"Fiquei chocado com a afirmação do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de que não existe fome no Brasil, um problema que afeta cerca de 5 milhões de pessoas no País. O presidente está mal informado." José Graziano da Silva, ex-diretor da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), articulador do Programa Fome Zero.