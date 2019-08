Frases e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"Grande parte das distorções se dão nos impostos estaduais, e a guerra fiscal é uma questão estadual. E o mais importante: os estados entenderam, estão de acordo para acabar com a guerra fiscal." Também Henrique Meirelles.

"Retorno de recesso, segunda-feira, sempre é complicado. Amanhã (terça) vamos chegar no quórum." Onyx Lorenzoni (DEM), chefe da Casa Civil, ao projetar a aprovação do 2º turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda nesta semana.

"Queremos audiências em agosto e setembro, para que a comissão encerre seus trabalhos em outubro." Hildo Rocha (MDB-MA), deputado federal, presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária.

"A CCJ acaba com três tributos federais - IPI, PIS e Cofins. Extingue também o ICMS, que é estadual, e o ISS, municipal. Todos eles incidem sobre o consumo. No lugar, é criado o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), de competência de municípios, estados e União, além de um outro imposto, sobre bens e serviços específicos, apenas federal. O tempo de transição previsto é de 10 anos." Henrique Meirelles, secretário de Fazenda de São Paulo e ex-ministro da Fazenda.