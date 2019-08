Frase e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"A indústria encerra o semestre sem avanços em termos de atividade e emprego. Fica evidente que, além das medidas estruturantes, de longo prazo, necessárias para um novo ciclo de crescimento, também são urgentes e críticas medidas de curto prazo para estimular a economia." Marcelo Azevedo, economista da Confederação Nacional da Indústria.

"As revelações da Folha explicitam os abusos perpetrados pela denominada força-tarefa. E reclamam as providências cabíveis por parte de órgãos de supervisão e correição. Como eu já havia apontado antes, não se trata apenas de um grupo de investigação, mas de um projeto de poder que também pensava na obtenção de vantagens pessoais." Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal.

"Se eles (médicos cubanos) fossem tão bons assim, Dilma e Lula teriam eles aqui para atendê-los, e não brasileiros." Jair Bolsonaro, presidente da República.

"As pessoas estão movendo de uso tradicional de dinheiro e cartão para pagamentos digitais. Uma coisa chave é confiança. Nós usávamos dinheiro, porque era lastreado em ouro. Outra é o crescimento do ecossistema de fintech, porque estão criando soluções que permitem transações mais rápidas, convenientes." Ricardo Villate, presidente da IDC para a América Latina.