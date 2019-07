Frases e personagens

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

"A portaria não muda o feitio generoso de nossa lei de imigração, mas visa vedar o ingresso no Brasil de estrangeiros suspeitos da prática de crimes extremamente graves, entre eles, terrorismo e crime de tráfico de pessoas." Sérgio Moro, ministro da Justiça.

"Você acredita em Comissão da Verdade? Foram sete pessoas indicadas pela Dilma (Rousseff, PT, ex-presidente, que também foi presa durante a ditadura militar). Não é contestar. Se gastou mais de R$ 5 bilhões, dinheiro público do povo que trabalha para dar para quem nunca trabalhou. Você acha justo continuar? Eu não pretendo mexer no passado, eu pretendo respeitar a Lei da Anistia de 1979." Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República.

"O atual presidente do Brasil age como se o País fosse o quintal da sua casa e a população, seus amigos embriagados, dementes!" Ivo Herzog, presidente do conselho deliberativo do Instituto Vladimir Herzog e filho de Vladimir Herzog.

"A cidade é nossa, e cada um tem que se preocupar com ela. O frio é bom para o comércio, mas também traz sofrimento a muitas pessoas. Por isso, estamos engajados para diminuir o problema." Paulo Kruse, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas).