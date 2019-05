Frases e personagens

133

684630

2019-05-20 03:00:00

"No ano passado, 54% dos cigarros consumidos no Brasil eram de origem ilegal, sendo 50% contrabandeados do Paraguai e o restante produzido por indústrias que operam irregularmente no País. Somente com cigarros, em 2018, a Receita Federal arrecadou R$ 11,4 bilhões no ano, mas a evasão fiscal foi de R$ 11,5 bilhões em função do mercado ilegal." Iro Schünke, presidente do SindiTabaco.

"Um dos motivos do contrabando de cigarros do Paraguai é o alto custo Brasil desses produtos. A carga tributária sobre os cigarros no Brasil fica em torno de 80%, enquanto no Paraguai é de apenas 16%." Luciano Barros, presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras.

"A prioridade do governo é o ensino básico, fundamental e técnico. O orçamento atual foi feito pelo governo Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). Não somos responsáveis pelo desastre da educação brasileira. O sonho das pessoas é colocar os filhos na educação privada, não na pública." Abraham Weintraub, ministro da Educação.

"É quase impossível desatar o nó fiscal no Brasil sem mudanças, como a reforma da Previdência. O nível das despesas discricionárias neste ano será o menor da série. É uma consequência direta de não fazer alterações nos gastos obrigatórios." Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado.

"Parabéns às forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro por iniciarem a coleta dos perfis genéticos dos condenados por crimes violentos. Outros estados, como Mato Grosso e Acre, começaram a realizar essa coleta." Sergio Moro, ministro da Justiça e da Segurança Pública.

"Tivemos 8,50 milhões de consumidores inadimplentes ao final do mês de abril de 2019. O indicador mostra que 37% da população adulta do RS, Santa Catarina e Paraná está com o CPF negativado devido ao não pagamento de dívidas." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.