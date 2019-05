Frases e personagens

133

683745

2019-05-14 03:00:00

"Ouvi depoimento do economista, que não conheço, Eduardo Moreira, sobre a reforma da Previdência: o ponto dele é correto, tiremos dos que mais ganham, não dos pobres. A reforma é necessária, mas o olhar tem que ser tanto fiscal quanto redistributivo. Eis a questão e a dificuldade." Fernando Henrique Cardoso (PSDB), ex-presidente da República.

"Já no governo FHC, buscava-se um sistema justo, que proporcionasse que os ricos contribuíssem mais e se aposentassem na mesma idade dos mais pobres. Diferente do seu governo, nós vamos conseguir! Não dê palanque aos equivocados." Bruno Bianco Leal, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, respondendo.

"A proposta atual é que os mais ricos e mais pobres se aposentem com a mesma idade, e que a contribuição daqueles que ganham menos seja reduzida." Joice Hasselmann (PSL-SP), deputada federal, líder do governo.

"Se Jair Bolsonaro quiser desembarcar em nossa cidade e se gabar de destruir o meio ambiente ou de ser um orgulhoso homofóbico, então os nova-iorquinos irão lhe criticar por sua porcaria." Bill de Blasio, democrata, prefeito de Nova Iorque.

"Não posso ir a Nova Iorque, onde seria homenageado como Pessoa do Ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, porque poderia levar ovo na cara e enfrentaria balbúrdia, e essa imagem ficaria para o mundo todo. Fica complicado com um prefeito trabalhando contra mim." Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República.

"Blasio é um bobalhão, paspalhão e fanfarrão. Se tivesse PSOL lá, o partido adequado dele seria o PSOL. O prefeito de Nova Iorque foi para cima da comissão do prêmio e do hotel que sediaria o evento. Blasio se organizou abertamente para o pessoal jogar ovo, jogar estrume. Não é esse o comportamento de um prefeito, ele quer disputar as prévias do Partido Democrata para disputar contra o Trump, mas ele é um fanfarrão e não vai conseguir nada." Também Jair Bolsonaro.