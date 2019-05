Frases e personagens

133

683310

2019-05-10 03:00:00

"Dados da Fecomércio indicam que o Estado deixou de receber R$ 6 bilhões em 2018, por conta do contrabando ou falsificações de produtos. Além dos produtos vendidos nas ruas, contribuem também as falsificações comercializadas através da internet." Issur Koch (PP), deputado estadual.

"Não concordamos com o corte de verbas anunciado pelo governo federal, não apenas para a educação universitária, mas em todos os níveis. Não concordamos em nenhuma instância e em nenhum grau." Marcelo Sgarbossa (PT), vereador de Porto Alegre.

"A reforma da Previdência (PEC nº 6/19) dará economia de R$ 1,236 trilhão em 10 anos, e poderá assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões para as futuras gerações, além de estimular o crescimento econômico." Paulo Guedes, ministro da Economia.

"O sistema brasileiro de repartição - em que os ativos pagam os benefícios dos inativos - está condenado e é uma fábrica de privilégios, em que os mais ricos são favorecidos em detrimento dos mais pobres. A proposta permite a criação no País de um sistema de capitalização individual, para que, no futuro, cada trabalhador tenha uma conta com as contribuições para aposentadoria. Uma poupança garantida." Também Paulo Guedes.

"Critico a estratégia do governo Bolsonaro de tentar vincular a eventual aprovação da reforma com a retomada da economia. É uma mentira atrás da outra. Por que não dizem que a reforma é para privatizar a Previdência Social?" Jandira Feghali (PCdoB-RJ), deputada federal.

"A Petrobras estima economizar R$ 4,08 bilhões, até 2023, com o Programa de Demissão Voluntária (PDV) aprovado pelo Conselho de Administração em abril e que está com inscrições abertas. Para a realização do programa, a empresa prevê gasto de R$ 1,1 bilhão." Eberaldo de Almeida Neto, diretor de Assuntos Corporativos da estatal.