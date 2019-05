Frases e personagens

133

"Assinamos com o procurador-geral da Suíça um compromisso para fortalecer o intercâmbio de informações e a cooperação entre os dois países em matéria criminal, para auxiliar em investigações relacionadas ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro, como é o caso da Lava Jato. Os países já são parceiros, tendo a Suíça colaborado nas apurações da Lava Jato desde 2014." Raquel Dodge, procuradora-geral da República.

"O crime de lavagem e corrupção é transnacional. Não podemos ficar confinados dentro do País. A cooperação jurídica com a Suíça é a mais importante entre as parcerias internacionais, uma vez que o país foi o destino de significativos montantes desviados e apurados na Lava Jato." Também Raquel Dodge.

"Destaco o papel da cooperação internacional jurídica entre Brasil e Suíça nas investigações da Lava Jato. A Lava Jato não teria os resultados alcançados sem a cooperação entre os dois países, como as investigações contra o ex--presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e contra o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa." Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública.

"A cooperação jurídica internacional revela para o delinquente que é muito maior o prejuízo do que o benefício com a prática de um delito transnacional. Hoje em dia, não há mais essa ideia de que o segredo é a alma do negócio nos crimes transnacionais." Luiz Fux, ministro do STF.

"A votação da reforma da Previdência na comissão especial deve depender dos trabalhos de articulação política e convencimento do governo sobre a aprovação da proposta no plenário da Câmara dos Deputados. De nada adianta eu acelerar a tramitação se não houver votos para o plenário. São necessários 308 votos para que a Previdência seja aprovada na Casa, em dois turnos." Marcelo Ramos (PRB-AM), presidente do colegiado que analisa a reforma.

"Assim que forem aprovadas as reformas, o Brasil retomará o seu caminho de crescimento sustentável, de julho em diante." Paulo Guedes, ministro da Economia.