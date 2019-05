Frases e personagens

133

2019-05-08

"O governo vai apoiar a reforma tributária do deputado Baleia Rossi (MDB), mas também vai enviar ao Congresso uma proposta só para tributos federais, quando a reforma da Previdência caminhar um pouquinho mais." Marcos Cintra, secretário especial da Receita Federal.

"A reforma de Rossi é a que mais empolga a sociedade, porque propõe a criação de um grande Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nacional, com a conjugação de tributos federais, estaduais e municipais. No entanto, o fato de a reforma envolver essas três esferas será um complicador nas discussões no Congresso. Essas dificuldades políticas podem demorar a viabilizar a reforma de Rossi." Também Marcos Cintra.

"Olavo de Carvalho passou do ponto, agindo com total desrespeito aos militares e às Forças Armadas. Às vezes, ele me dá a impressão de ser uma pessoa doente, que se arvora com mandato para querer tutelar o País. Ele parece um verdadeiro Trotski de direita, age para acentuar as divergências nacionais." General Eduardo Dias da Costa Villas Boas, ex-comandante do Exército e atual assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional.

"Nem o Lula seria vil e porco o bastante para, fugindo a argumentos sem resposta, se esconder por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas. Mas os nossos heroicos generais são." Olavo de Carvalho, escritor, respondendo.

"Estivemos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Costa e Silva, que atende a população do Rubem Berta. Fiquei abismado com a quantidade de lixo nos fundos da UBS causando risco para quem já chega doente. Vi um sofá, um banco de automóvel e restos de cama no caminho. Na chuva, entopem as bocas de lobo." Nelcir Tessaro (DEM), vereador de Porto Alegre.

"Concordo sobre o problema do lixo como agravante dos alagamentos na cidade. Mas credito à irresponsabilidade do prefeito a ausência de programas de conscientização ambiental na cidade. O Executivo despreza o Código de Limpeza Urbana e retirou a educação ambiental da base curricular da rede municipal de ensino." Prof. Alex Fraga (PSOL), vereador de Porto Alegre.