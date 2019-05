Frases e personagens

133

2019-05-07

"Não é porque é artista que não precisa prestar contas na Lei Rouanet. Estamos fazendo um pente-fino nas contas. Tinha muita prestação de contas ruim. Tem gente que morreu sem prestar conta. Mas isso é dinheiro público e tem de ter o mínimo de controle. Não posso dizer que só porque é artista não precisa prestar conta." Osmar Terra (MDB), ministro da Cidadania.

"E o maior programa de combate à pobreza não é o Bolsa Família nem o BPC, é a aposentadoria do trabalhador rural. Não pode mexer. Sobre não ter reajuste para o Bolsa Família este ano, pergunto: para que reajuste? O 13º já é um up." Também Osmar Terra.

"Em face da resistência e dos ataques deliberados do prefeito de Nova Iorque e da pressão de grupos de interesses sobre as instituições que organizam, patrocinam e acolhem em suas instalações o evento anualmente, ficou caracterizada a ideologização da atividade. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro cancelou sua viagem." Otávio do Rêgo Barros, porta-voz da presidência da República.

"A viagem a Nova Iorque seria no dia 14 de maio, para participar de um jantar de gala promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, no qual seria homenageado com o prêmio de Pessoa do Ano. O prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio, mostrou grande animosidade à visita." Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República.

"O valentão brasileiro fugiu ao cancelar a viagem a Nova Iorque. Jair Bolsonaro aprendeu da maneira mais difícil que os nova-iorquinos não fecham os olhos para a opressão. Nós chamamos atenção para sua intolerância. Ele fugiu. Nenhuma surpresa valentões não aguentam um soco. Já vai tarde, Jair Bolsonaro. Seu ódio não é bem-vindo aqui." Bill de Blasio, prefeito de Nova Iorque, democrata.

"Não irei criar um novo imposto para as igrejas, principalmente as evangélicas. Não existe por parte do governo federal nenhuma hipótese de novo imposto para igrejas." Jair Bolsonaro, desmentindo a intenção.