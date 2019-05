Frases e personagens

133

2019-05-06

"O Ministério da Agricultura quer aproximar o mercado produtor brasileiro dos países asiáticos. Haverá missão à Ásia, que seguirá nesta semana. A viagem inclui agendas no Japão, na China, no Vietnã e na Indonésia, para uma série de encontros com autoridades e investidores estrangeiros. A comitiva chegará a Tóquio no dia 9 e retornará no dia 21." Tereza Cristina, ministra da Agricultura.

"A ecobarreira no Dilúvio é um exemplo bem-sucedido de parceria do setor público com o privado. Como ex-diretor do DMLU, tive oportunidade de participar da construção desse convênio e, posteriormente, da função operacional dele. O Guaíba é o nosso manancial hídrico. É dele que é captada a água para o consumo da população. Infelizmente, pneus e até sofás são recolhidos do arroio, e não vão até lá caminhando sozinhos." André Carús (MDB), vereador da Capital.

"A ecobarreira instalada na foz do Arroio Diluvio desde 2016 vem se tornando mais do que um simples limpador deste curso d'água. É também um movimento, um conceito. Todo o porto-alegrense que vê o lixo flutuando em um lugar errado tem um impacto negativo. A ecobarreira, em três anos, já recolheu mais de 540 toneladas de lixo." Luiz Carlos Zancanella Júnior, da empresa Safeweb.

"O sistema da ecobarreira teve um custo de instalação de R$ 250 mil. Mensalmente, para pagamento de dois operadores, seguranças no turno noturno, troca de material e manutenção, a empresa investe R$ 20 mil. Há zero de dinheiro público ali. A estrutura foi instalada após ser firmado contrato de cinco anos com a prefeitura. Já foram três. Após, não se sabe o que vai acontecer." Também Luiz Carlos Zancanella Júnior.

"Os indicadores econômicos já conhecidos decepcionaram. O Produto Interno Bruto (PIB) mais fraco para 2019 abre espaço para que o Banco Central promova novos cortes nos juros, ação condicionada, porém, à reforma da Previdência. A aprovação da proposta, no entanto, ficou mesmo para o segundo semestre e ela sairá do Congresso reduzida a até 50% do desenho original." Mário Mesquita, economista-chefe do Itaú.