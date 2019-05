Frases e personagens

133

"Protocolei requerimento, com base na lei de acesso à informação, para que a Petrobras explique suas planilhas de preços dos combustíveis. Outros países da Opep praticam preços inferiores aos brasileiros." Alvaro Dias (Podemos), senador.

"Emenda nº 28 do PLCE 05/2018, de minha autoria e de Hamilton Sossmeier, foi aprovada às 2h34min de terça-feira, 30/4. Ela é que identifica impostos arrecadados do IPTU do Mercado Pet Animal para ser destinado ao controle populacional e de saúde animal. É valiosa a emenda." Lourdes Sprenger (MDB), vereadora de Porto Alegre.

"Aceito distribuir uma parcela dos R$ 106 bilhões previstos com o megaleilão do pré-sal com os estados desde que haja avanço na votação da reforma da Previdência. Ela é muito importante." Paulo Guedes, ministro da Economia.

"Uma das alternativas em discussão é dividir até 20% do chamado bônus de assinatura, que é o pagamento que a empresa ganhadora fará ao governo quando assinar o contrato de exploração da área leiloada." Também Paulo Guedes.

"A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,7% no trimestre encerrado em março, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua." Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A renda média real do trabalhador foi de R$ 2.291,00 no trimestre encerrado em março. Representa alta de 1,4% em relação ao mesmo período de 2018." Também dados do IBGE.

"Continuo no governo Jair Bolsonaro, depois de me reunir com o presidente. O presidente disse que nenhum novo imposto será criado, em especial contra as igrejas." Marcos Cintra, secretário da Receita Federal.

"É absolutamente crítico resolver o equilíbrio das contas públicas. E isso passa pela reforma da Previdência. Não é uma questão de ideologia, mas de matemática." Alessandro Zema, presidente do banco de investimentos Morgan Stanley no Brasil.