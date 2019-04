Frases e personagens

133

681421

2019-04-29 03:00:00

"Já estamos completando mais um ciclo de 10 anos desde a última atualização do Plano Diretor. A cidade cresce, as novas realidades dos bairros tornam necessária uma nova avaliação. Há muitas questões a serem tratadas, para evitarmos, por exemplo, o que ocorreu no bairro Petrópolis, que quase foi congelado em virtude de gravames do patrimônio cultural." Márcio Bins Ely (PDT), vereador de Porto Alegre.

"Critico a tentativa da prefeitura de, pela terceira vez em três anos, aumentar o IPTU. Pelo terceiro ano, estamos firmes aqui para tentar barrar a intenção do prefeito Marchezan." Também Márcio Bins Ely.

"O momento de descrédito do Supremo Tribunal Federal (STF) está relacionado à percepção da sociedade de que os ministros por vezes protegem uma elite corrupta. Isso é fruto de decisões tomadas pelo próprio tribunal e temos situações que não tornam difícil entender por que a sociedade se sente desta forma." Luís Roberto Barroso, ministro do STF, em Nova Iorque.

"Por vezes cabe ao tribunal tomar decisões contramajoritárias, quando a decisão que atende ao anseio da sociedade não passa pelo filtro da Constituição. Uma Corte que repetida e prolongadamente toma decisões com as quais a sociedade não concorda e não entende tem um problema. Porque a autoridade depende de confiança e credibilidade. Se você perde isso, a força é a única coisa que sobra." Também Luís Roberto Barroso.

"O Brasil não pode ser o país do turismo gay. Mas, se alguém quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade." Jair Bolsonaro (PSL), presidente da República.

"Desde o início do governo Bolsonaro, o percentual dos que consideram o governo bom ou ótimo caiu 14 pontos, de 49% para os atuais 35%. No começo, o presidente ganhou uma gordura. Foi preservado pelo tempo que ficou no hospital, mas, com as confusões do governo, dos filhos, do 'golden shower' e outras coisas, perdeu a gordura." Carlos Montenegro, presidente do Ibope.