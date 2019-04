Frases e personagens

133

680723

2019-04-24 03:00:00

"A peste suína na China pode oferecer uma oportunidade para o Brasil ampliar seu mercado de carnes. A China é hoje a maior produtora de carne suína do mundo. Com o problema que vem se agravando lá, vemos grande oportunidade de o Brasil ocupar parte desse espaço." Tereza Cristina, ministra da Agricultura.

"Quanto à soja, a expectativa é que as exportações para a China sejam menores, por causa dos problemas com a peste suína no país. Com certeza diminuirão as nossas exportações de soja, mas nós vamos agregar valor. Em vez de vender soja a US$ 500 a tonelada, vamos vender a proteína a US$ 2 mil a tonelada, seja frango, bovino ou suíno." Também Tereza Cristina.

"As privatizações que pretendemos encaminhar, após a retirada de plebiscito, são apenas uma parte de um grande plano de reestruturação do Estado. Juntamente com isso, outras reformas estruturantes e necessárias virão. O tamanho do rombo da economia gaúcha precisa ser superado." Eduardo Leite (PSDB), governador do Estado.

"O governo do presidente Jair Bolsonaro está entre a cruz e a espada nas negociações com os caminhoneiros, de um lado pressionado pelas restrições econômicas e de outro ante uma decisão política que pode evitar paralisação da categoria." Carlos Alberto Santos Cruz, ministro da Secretaria de Governo.

"Os caminhoneiros são trabalhadores, as condições de transporte de carga no Brasil são difíceis, é um trabalho desgastante e honroso que move uma grande parte da economia do Brasil. Tem problemas, e o governo tem de procurar ajudar na solução, mas a categoria também tem de entender que isso tudo existe dentro dos limites do contexto econômico, de legislação, que precisa ser entendido também." Também Carlos Alberto Santos Cruz.

"Defendo um novo Pacto Federativo, com uma nova distribuição dos recursos arrecadados entre os estados, os municípios e a União. Apoio a reforma da Previdência, a mãe das reformas. Mas, no momento, o Senado vai pilotar a revisão do Pacto Federativo." Davi Alcolumbre, presidente do Senado.