Frases e personagens

133

667649

2019-01-29 23:10:22

"No ano passado, as vendas de minério para o exterior somaram US$ 20,215 bilhões e representaram 8,4% do total vendido pelo País. A Vale, segundo estimativa da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), tem uma fatia entre 70% e 80% do montante do produto exportado." José Augusto de Castro, presidente da AEB.

"A companhia Vale adquiriu uma importância grande. Hoje, é a segunda maior exportadora de minério de ferro do mundo." Também José Augusto de Castro.

"Com um aumento de R$ 166,7 bilhões na dívida pública, até 2022, já garantido por conta das recentes renegociações e suspensões de pagamentos de dívidas de estados e municípios, o Ministério da Economia fechou a porta para um novo socorro aos governos regionais." Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional.

"Não se estuda uma flexibilização no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de ajuda aos estados, em uma versão leve, para abarcar mais governadores. É inconstitucional o governo federal emprestar dinheiro para os estados pagarem pessoal. A maior parte das medidas, como redução dos gastos com folha de pagamento, depende apenas dos próprios estados." Também Mansueto Almeida.

"Neste momento, apoio todo o povo venezuelano, porque é um povo que está sofrendo. Sofro com o que está acontecendo na Venezuela. O que é que me assusta? O derramamento de sangue. O problema da violência me assusta. Depois de todos os esforços feitos na Colômbia, o que aconteceu na academia de polícia foi horrível. O derramamento de sangue não resolve nada." Papa Francisco.

"Os militares são patriotas e sabem que têm que liderar pelo exemplo. Eles entrarão na segunda fase da reforma da Previdência." Paulo Guedes, ministro da Economia.

"Os governos do México e do Uruguai propuseram que se crie uma iniciativa internacional para promover um diálogo das partes na Venezuela para buscar uma negociação. Estou pronto para o diálogo." Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.