Frases e personagens

2019-01-11 01:00:00

"Defendo o pacto de governadores - que começou a ser articulado no ano passado - para ajudar na aprovação da reforma da Previdência. É necessário mudar as regras para aposentadoria e elevar a alíquota de contribuição dos servidores públicos. Mas esse é apenas um dos desafios a serem enfrentados pelos recém-empossados. Tem uma série de espadas sobre a cabeça dos governadores e da população." Eduardo Leite (PSDB), governador.

"O foco do Estado neste momento é o ajuste fiscal. Nosso Estado tem déficit na Previdência que chega a R$ 11 bilhões. Então, é claro que nós estamos muito interessados e determinados a apoiar a reforma da Previdência no plano nacional, não apenas pelos efeitos que produz para nós diretamente, mas também porque entendo que é determinante para o País retomar a confiança na economia." Também Eduardo Leite.

"Se Renan Calheiros for eleito presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não teriam coragem de votar na luz do dia." Deltan Dallagnol, procurador da República.

"Marcelo Freixo seria uma grande opção para unir a esquerda com a centro-esquerda no primeiro turno da eleição da mesa! Ou vamos a reboque do fisiologismo de direita, eternamente?" Tarso Genro (PT), ex-governador.

"Uma luz de esperança: impeachment de Donald Trump é cada vez mais inevitável." Fernando Haddad (PT), ex-candidato a presidente, sobre orçamento dos EUA.

"Prestarei informações em breve sobre as movimentações financeiras consideradas atípicas em minha conta pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Reclamo por estar sendo tratado como se fosse o pior bandido do mundo." Fabrício Queiroz, policial militar da reserva e ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).