Frases e personagens

2019-01-09 01:00:00

"O município de Porto Alegre obteve arrecadação recorde no pagamento antecipado de IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), cujo prazo para aproveitar o desconto de 10% encerrou-se em 3 de janeiro de 2019. A arrecadação antecipada desses tributos garantiu o ingresso de R$ 383,6 milhões nos cofres públicos, 7,26% a mais do que a arrecadação antecipada do IPTU/TCL de 2018." Fernando Ismael Schunck, presidente da Associação dos Auditores-Fiscais de Porto Alegre.

"Esta expressiva arrecadação só foi possível devido ao trabalho dos auditores-fiscais da Receita Municipal, que revisaram suas rotinas de trabalho de forma a possibilitar o lançamento da carga geral de IPTU/TCL de 2019 em tempo recorde, inclusive com profissionais trabalhando nos fins de semana, propiciando aos contribuintes um melhor planejamento para o adimplemento antecipado desses tributos." Também Fernando Ismael Schunck.

"As críticas fazem parte do processo democrático. O problema é quando ultrapassa a crítica e começa a se trabalhar contra o Ministério Público e o Judiciário." Deltan Dallagnol, procurador da República.

"O Sisu foi criado para dar liberdade aos jovens. Mesma regra do Prouni, duas enormes conquistas da nossa gestão. Educação é liberdade. Aprisionar a juventude não fará bem ao Brasil." Fernando Haddad (PT), candidato derrotado a presidente da República.

"Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei Complementar nº 165/2019, que dispõe sobre o congelamento dos coeficientes de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) para as cidades que apresentarem queda na estimativa populacional, até que o novo censo demográfico seja realizado." Gilmar Sossella (PDT), deputado estadual.

"Esta é uma grande notícia para os municípios que iriam sofrer perdas significativas de recursos porque o IBGE não pôde fazer a chamada estimativa populacional em 2015 por falta de recursos. Com isso, ainda estava se baseando no Censo de 2010." Também Gilmar Sossella.