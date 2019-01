Frases e personagens

133

664378

2019-01-08 01:00:00

"Nenhum açodamento sobre extinção da Justiça do Trabalho será bem-vindo. Não é real a recorrente afirmação de que a Justiça do Trabalho existe somente no Brasil. Existe, com autonomia estrutural e corpos judiciais próprios, em países como Alemanha, Reino Unido, Suécia, Austrália e França." Guilherme Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho.

"A magistratura do Trabalho está aberta ao diálogo democrático, o que sempre exclui, por definição, qualquer alternativa que não seja coletivamente construída." Também Guilherme Feliciano.

"O Brasil tem uma economia fechada e uma democracia com muitos partidos, o que dificulta o avanço de reformas. Para a recuperação sustentável da economia, necessitamos de reformas fiscais, especialmente da Previdência; de garantir a autonomia do Banco Central (BC) e de avançar com as reformas estruturais da instituição previstas na agenda BC , de reformas para aumento da produtividade e abertura comercial." Ilan Goldfajn, presidente do BC, em palestra na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia/EUA.

"O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) tem capacidade de devolver neste ano R$ 100 bilhões ao Tesouro Nacional. A instituição tem ainda uma dívida de R$ 260 bilhões para pagar ao Tesouro." Carlos Thadeu de Freitas, diretor-Financeiro do Bndes.

"Chegamos ao recorde da série histórica de déficit habitacional. Hoje, ele ocorre, sobretudo, pela inadequação da moradia - famílias que dividem a mesma casa, moram em cortiços, favelas - e pelo peso excessivo que o aluguel passou a ter no orçamento das famílias nos últimos anos." Robson Gonçalves, da FGV.

"A maior parte do déficit é formada por famílias que ganham até três salários-mínimos por mês, mas a demanda por moradias também atinge consumidores de rendas intermediárias, que viram o mercado de trabalho ficar instável nos últimos anos e o crédito imobiliário mais escasso." Também Robson Gonçalves.