Frases e personagens

133

663452

2019-01-02 12:21:14

Nego que o Congresso tenha aprovado pautas-bombas ou deixou uma herança maldita para a gestão que começa. Em cooperação com o governo Michel Temer, foram aprovadas medidas essenciais para o equilíbrio do País." Eunício Oliveira (MDB-CE), presidente do Senado

"Gostaria de me dirigir de forma especial à comunidade surda e de deficientes: vocês serão ouvidos. Trabalho de ajuda que sempre fez parte da minha vida e que a partir de agora, como primeira-dama, posso ampliar de maneira significativa." Michelle Bolsonaro, primeira-dama.

"Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, que acabou de fazer um grande discurso de posse. Os EUA estão com você!." Donald Trump, presidente dos EUA, em rede social.

"Agradeço e aprecio as palavras do presidente Trump." Jair Bolsonaro (PSL), respondendo, também em rede social.

"Critico a ausência de representantes da oposição na posse do presidente Jair Bolsonaro. Embora fizesse oposição ao PT, participei da cerimônia que empossou a presidente Dilma Rousseff. A eleição acabou. É preciso desmontar o palanque." ACM Neto, prefeito de Salvador e presidente do DEM, na cerimônia na Câmara Federal.

"Bolsonaro apontou para a necessidade de uma mudança no País e demonstrou a intenção de governar para todos. Ele disse contar com a ajuda do Congresso para fazer avançar a agenda. O fato de Bolsonaro ter indicado três integrantes do DEM para o governo é relevante em termos de força partidária. Mas o partido decidirá somente em fevereiro se vai aderir formalmente à base." Também ACM Neto.

"O Partido dos Trabalhadores (PT) e as militâncias sociais continuarão a lutar pelo Brasil. E não vamos desistir de lutar por um Brasil melhor e por um mundo de paz. Ao longo da história, o povo brasileiro soube enfrentar grandes desafios e injustiças. Por mais duras que fossem as condições, jamais nos curvamos às tiranias." Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ex-presidente, cumprindo pena, em carta aos correligionários.