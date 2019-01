Frases e personagens

133

663396

2019-01-01 21:41:36

“A reforma da Previdência será a prioridade número um do futuro governo e deve ser encaminhada no primeiro semestre ao Congresso. A proposta é que seja uma votação única, e não fatiada, como chegou a ser dito até pelo presidente Jair Bolsonaro.” Hamilton Mourão, general, vice-presidente a partir desta terça-feira.

“Nos primeiros dez dias, cada ministério deverá elencar as políticas prioritárias dentro de sua área de atuação - incluindo a revisão de atos normativos legais ou infralegais publicados nos últimos 60 dias do mandato anterior, para avaliação de aderência aos compromissos da nova gestão.” Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PSL).

“O documento é um guia para o governo que está se instalando e uma resposta a todos aqueles que falaram que trabalhamos com improviso. Nunca houve improviso.” Também Onyx Lorenzoni.

“Jair Bolsonaro montou seu governo calcado em dois pilares: Paulo Guedes, para a economia, e Sérgio Moro, contra a corrupção. É uma eleição anti-establishment. O presidente vai ter de aprender a governar e negociar com o Congresso. Treino é treino e jogo é jogo. Não é um campeonato de pontos corridos, é de mata-mata. Se as reformas não forem aprovadas, o governo vai sofrer muito.” Alfredo Setubal, da Itaúsa, holding de investimentos do Itaú Unibanco.

“A aprovação no Congresso de pautas com apelo entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, como as questões de segurança pública, pode ajudar a legitimar e a angariar apoio para a impopular reforma da Previdência. O fatiamento da proposta pode contribuir para dissipar a pressão de diferentes categorias contra a aprovação.” Pedro Nery, consultor do Senado.

“É uma grande mudança com Bolsonaro. Estou contente por podermos começar uma nova era entre Israel e a grande potência chamada Brasil. Vamos discutir os laços de Israel com o maior país da América Latina, o quinto mais populoso do mundo. O Brasil é um país enorme, com enorme potencial para o Estado de Israel, economicamente, diplomaticamente e vis-à-vis segurança.” Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense.