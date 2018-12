Frases e personagens

133

2018-12-27 01:00:00

"O correto é votar a reforma da Previdência, uma nova ou a que está colocada, mas fatiar a reforma tira força do governo. Vai fazer a primeira reforma, e deixar as outras. Temos que fazer um pacto com prefeitos e governadores. Acho que todo mundo vive o mesmo problema. Na Bahia, o déficit dobra a cada ano." Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara Federal.

"Atualmente, quem ganha menos banca a aposentadoria de quem ganha mais. Porque quem ganha menos, até um salário, que representa 70% do sistema, se aposenta aos 65 anos. E, tanto no regime público e no regime geral, os que ganham mais se aposentam mais cedo." Também Rodrigo Maia.

"Só com a aprovação da reforma da Previdência, o Brasil pode atrair entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões no próximo ano para a bolsa e mais US$ 80 bilhões de investimento externo direto. Com R$ 74 bilhões em ativos, o Citi vendeu em 2017 para o Itaú operação de varejo, voltada para pessoas físicas." Marcelo Marangon, presidente do Citi no Brasil.

"Fundos globais dedicados a mercados emergentes reduziram substancialmente a exposição ao País. Agora, o investidor estrangeiro está esperando esta comunicação do novo governo sobre as reformas, ele está mais cético, esperando as coisas acontecerem. Somos o segundo maior banco estrangeiro do País, atrás apenas do Santander Brasil. Hoje, o Citi atende apenas empresas e clientes donos de grandes fortunas." Também Marcelo Marangon.

"Das 10 edições da Pesquisa do Mercado Imobiliário em 2018 em São Paulo, nove apresentaram crescimento das vendas na comparação com os mesmos meses do ano passado, apontando início da recuperação do mercado." Flávio Prando, vice-presidente de Intermediação Imobiliária e Marketing do Secovi-SP.

"Foram prestados neste ano, até setembro, 8,6 milhões de atendimentos gratuitos de qualificação profissional. As nossas entidades têm hoje 148 unidades responsáveis por 8,7 mil empregos diretos." Clésio Andrade, presidente do Sest e do Senat.