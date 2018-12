Frases e personagens

"O projeto de lei aprovado na Câmara Federal que prevê que as construtoras fiquem com a metade do valor pago pela venda do imóvel na planta em caso de desistência do negócio por parte do comprador é um absurdo. Venceu o lobby das construtoras." Maria Inês Dolci, advogada, vice-presidente do Conselho Diretor da Proteste, associação de defesa do consumidor.