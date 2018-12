Frases e personagens

"A Brigada Militar (BM) tem feito um bom trabalho. Esses assaltos no Interior estão sendo combatidos. O atual comandante da BM está atuante." Ranolfo Vieira Junior (PTB), futuro vice-governador do Estado.

"Esse mês do Dezembro Vermelho é o momento de hospitais, escolas, a sociedade civil organizada e empresas em geral aproveitarem para uma mensagem sobre as muitas formas de prevenção contra a HIV/Aids, doença que não tem cura. A fachada da Assembleia Legislativa está engajada. Está vermelha." Pedro Ruas (PSOL), deputado estadual, autor da Lei nº 15.023/17, que criou o Dezembro Vermelho.

"O projeto de manutenção das alíquotas de ICMS precisa continuar na pauta de discussões dos mais diferentes setores da sociedade. Devemos deixar mágoas eleitorais de lado e pensarmos, mais do que nunca, no que é melhor para o futuro do Rio Grande do Sul. Maturidade política e institucional são elementos fundamentais para seguirmos vencendo a crise das finanças do Estado." Juvir Costella (MDB), deputado estadual

"A devolução antecipada dos empréstimos dados ao Bndes, a partir de 2016, foi importante para controlar a dívida. Já foram devolvidos R$ 310 bilhões, além do cronograma de devolução acertado com o Bndes que ampliou de R$ 6 bilhões para R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões os reembolsos anuais ao Tesouro." Otavio Ladeira, secretário adjunto do Tesouro Nacional.

"A dívida federal vai subir 3,3 pontos percentuais neste ano, alcançando 77,3% ao final de dezembro. Em cinco anos, a dívida subiu 27,5 pontos percentuais, pulando de 51,5%, ao final de 2013, para 77,2% em setembro de 2018." Também Otavio Ladeira.

"Isso mostra o custo de não fazermos as reformas e o mercado se antecipar tornando mais caro o financiamento da dívida. O risco de voltarmos com inflação e crescimento muito baixo existe." Felipe Salto, diretor da Instituição Fiscal Independente.