Frases e personagens

"Eu vi câncer de pele ser tratado com Nebacetin pelos intercambistas cubanos. Não foi em Cacinbinhas nem em Ibiraiaras, foi aqui em Porto Alegre. Aliás, Porto Alegre foi o destino de muitos dos intercambistas, sendo que aqui sempre houve ampla oferta de médicos." Dr. Thiago Duarte (DEM), vereador de Porto Alegre.

"Vimos cubanas que engravidaram no Brasil serem levadas a Cuba para lá ser feito aborto, impedindo-as de terem dupla nacionalidade por serem mães de brasileiros, isto aconteceu aqui perto, em Guaíba." Também Dr. Thiago Duarte.

"O impacto do reajuste de salário do Judiciário para a União é de R$ 1,4 bilhão." Esteves Colnago, ministro do Planejamento.

"O orçamento para 2019 da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) será de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, representando 24% da receita líquida do município." Erno Harzheim, secretário da Saúde de Porto Alegre, sobre melhorias na saúde da Capital.

"O viés adotado é diminuir a verticalização dos serviços, substituindo, onde for possível, pela contratação de serviços terceirizados. Redução de pessoal, diminuição de serviços próprios e com mais terceirização. O laboratório de análises clínicas municipais estará voltado para a produção de exames de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Por isso, os exames mais simples irão para uma empresa conveniada, com boas credenciais." Também Erno Harzheim.

"O PT fará oposição global ao governo de Jair Bolsonaro (PSL)." Texto preliminar que servirá de base para a primeira reunião do Diretório Nacional do PT depois da eleição.

"Pergunta para o Temer, foi ele quem sancionou. A população é que vai pagar a cota do reajuste concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF)." Jair Bolsonaro, presidente eleito.