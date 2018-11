Frases e personagens

"O prédio inacabado que já se tornou símbolo de Porto Alegre é o mesmo que pode oferecer riscos à população que trabalha, vive ou circula nele ou próximo a ele." Adeli Sell (PT), vereador, sobre o conhecido prédio "Esqueleto", que fica na Praça XV e está inacabado há mais de 60 anos.

"A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão afirmou que o prédio não é de propriedade do município e que, ao longo dos últimos 15 anos, ações judiciais e extrajudiciais tramitam, a maioria delas sem êxito. O capítulo mais recente foi um acordo feito entre o Ministério Público, a prefeitura e alguns dos proprietários, que buscarão formar um condomínio jurídico, por meio do qual serão chamados todos os proprietários e nomeado um síndico que dará destino ao local em nome da maioria dos proprietários que comparecerem ao ato de acordo." Também Adeli Sell.

"As vendas no e-commerce foram de R$ 2,6 bilhões na Black Friday 2018, alta de 23% em relação ao mesmo evento de 2017. O número de pedidos cresceu 13%, para 4,27 milhões, enquanto o tíquete médio expandiu 8% para R$ 608,00." Ebit Nielsen, empresa especializada em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro.

"Projetávamos que o crescimento de vendas da Black Friday seria de 15% neste ano. O número de consumidores únicos, que fez ao menos uma compra on-line, cresceu 9% em relação ao ano anterior, para 2,41 milhões. As vendas foram dominadas pelos produtos de tíquete médio mais elevado, como smartphones, itens de linha branca e TVs." Também da Ebit Nielsen.

"Surgiram perfis fakes usando meu nome ou minha foto, para declarar falso apoio a políticos. A Lava Jato não apoia nenhum político, mas sim a causa anticorrupção. Este é o meu perfil oficial e o único em que me manifesto na rede social." Deltan Dallagnol, procurador da República, coordenando o MPF na Lava Jato em Curitiba.

"Concordo com Roberta Luchsinger (PT). Se Mourão cumprir o que diz, os 10 dias que ficar no lugar de Jair Bolsonaro serão os melhores dias do trágico período do capitão." Tarso Genro (PT), ex-governador.