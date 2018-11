Frases e personagens

"A Petrobras desenvolve outras atividades que não são naturais e que não atraem retorno. A competência da Petrobras é na exploração e produção de petróleo. Temos de levar a companhia a acelerar a exploração do pré-sal." Roberto Castello Branco, economista, indicado presidente da Petrobras.

"Privatizar a Petrobras não está em discussão. Nem tenho nenhum mandato do presidente Jair Bolsonaro (PSL) para fazer isso. A competência da Petrobras é na exploração e na produção de petróleo. Temos sim que levar a companhia a acelerar a exploração do pré-sal. O principal acionista da Petrobras é o povo brasileiro." Também Roberto Castello Branco.

"Um dos programas mais bem sucedidos da história da saúde pública do País foi prejudicado pela atitude do presidente eleito Jair Bolsonaro, que agrediu de forma gratuita, desnecessária e irresponsável os médicos cubanos que participavam do Mais Médicos." Henrique Fontana (PT), deputado federal.

"Autoridades da Arábia Saudita aprovaram o modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) para a exportação brasileira de produtos apícolas, como mel, própolis, cera." Odilson Ribeiro e Silva, secretário de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura.

"As importações mundiais de produtos apícolas totalizaram US$ 1,92 bilhão, no ano passado, já desconsiderando o comércio intrabloco da União Europeia, com US$ 576,58 milhões. Com exportações de US$ 128,10 milhões no mesmo ano, o Brasil alcançou participação de 6,7% nesse segmento do mercado global." Também Odilson Ribeiro e Silva.

"O Facebook está em guerra, a empresa não se movimentou rápido o suficiente em relação à diminuição do número de usuários da rede social, motivos pelos quais mudei meu estilo de gestão, agora mais agressivo, pois é preciso progredir rapidamente." Mark Zuckerberg, fundador do Facebook.