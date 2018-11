Frases e personagens

"A crise econômica que o País enfrenta desde 2014 continua gerando resultados abaixo do que esperávamos. Mas, com pensamento positivo, entendemos que é chegado um novo momento para todos os brasileiros, de esperança em dias melhores." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"A FCDL-RS revisou sua precisão de crescimento real, descontada a inflação, das vendas do varejo. Até o momento, o varejo gaúcho acumula, em 2018, receita 5,9% maior, e, em 12 meses, alta de 7,8%." Também Vitor Augusto Koch.

"Uma das lições que se tira da crise da greve dos caminhoneiros é a necessidade de privatizar não só a Petrobras, mas outras estatais. É inaceitável manter centenas de bilhões alocados a empresas estatais em atividades que podem ser desempenhadas pela iniciativa privada, enquanto o Estado até desviou recursos da saúde, educação e segurança para subsidiar o diesel." Roberto Castello Branco, indicado novo presidente da Petrobras, em artigo de junho de 2018.

"As áreas de prospecção e de inteligência da Petrobras não serão privatizadas. E elogio o futuro presidente da empresa, Roberto Castello Branco." Hamilton Mourão, vice-presidente da República eleito.

"A maioria das pessoas pretende fazer as compras à vista neste ano: 59,5% dos entrevistados responderam que deverão comprar em dinheiro. Para 34% dos consumidores, a melhor forma de realizar as compras de Natal será em parcelas, no cartão de crédito." Levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre com consumidores da Capital e Região Metropolitana.

"Para 61,5% dos entrevistados, as lojas de bairros devem ser a preferência para as compras de Natal. Os shopping centers vêm em seguida, com 47,8% das intenções de compra. A expectativa é de que o tíquete médio fique em torno de R$ 135,00, aumento de 43,6% em relação a 2017, quando o valor médio gasto por presente foi de R$ 91,00." Também da pesquisa do Sindilojas.