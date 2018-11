Frases e personagens

"A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vai apresentar ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), quando ele assumir em janeiro, propostas visando reduzir as taxas de juros de empréstimos." Octavio de Lazari, presidente do Bradesco.

"Há brechas para que a proposta da reforma da Previdência seja apreciada no Congresso ainda este ano." Eunício Oliveira (MDB-CE), presidente do Senado.

"O presidente Michel Temer (MDB) poderia suspender a intervenção federal no Rio de Janeiro, liberando o Congresso para analisar a reforma. Comprometo-me a alterar a regra no mesmo dia, caso Temer decida pela suspensão da intervenção." Também Eunício Oliveira.

"A eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República não representa a volta dos militares ao poder. Ele foi eleito pelo voto popular. As Forças Armadas estão afastadas da política". Fernando Azevedo e Silva, general, futuro ministro da Defesa.

"Aquele cidadão armado, apontando uma arma, ele é uma ameaça, ele está com um fuzil." João Camilo Pires de Campos, general, futuro secretário de Segurança de São Paulo, sobre endurecimento contra a bandidagem.

"Bolsonaro só quer segurança e o ser humano só respeita o que ele teme. Ele não quer afundar o Brasil. Pelo contrário, ele quer erguer o Brasil. O Brasil é muito rico, só é mal administrado." Michelle Bolsonaro, futura primeira-dama do País, enaltecendo virtudes do marido.

"Defendo a permanência das atividades do maternal da Escola Municipal de Educação Infantil Jardim de Praça Pica-Pau Amarelo, no Centro Histórico. Peço ao vereador Moisés Barboza (PSDB) que articule - como líder do governo - uma solução junto ao Executivo. Precisamos tentar o encaminhamento para esta questão. É uma escola de muita tradição." João Bosco Vaz (PDT), vereador.