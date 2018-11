Frases e personagens

"A popularização da Black Friday em todo o Brasil cresce a cada ano. A iniciativa já se tornou a segunda maior data para o varejo nacional. A FCDL-RS prevê que, em 2018, apenas o canal on-line no dia oficial da Black Friday (23/11) movimente cerca de R$ 2,3 bilhões em todo o País, um incremento entre 11% e 15% em relação ao ano passado." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"Dos R$ 2,3 bilhões previstos no canal on-line, cerca de R$ 150 milhões, ou 6,7%, devem ser consumidos no RS. Incluindo as vendas on-line e em lojas físicas, o movimento no Rio Grande do Sul deve chegar a R$ 585 milhões. Isso representa 6,7% da massa salarial do Estado." Também Vitor Augusto Koch.

"Não se pode equiparar a figura extremamente importante de um quilombo à área privada e ilegalmente invadida por afrodescendentes, especialmente em se tratando de local destinado ao abrigo e sustento de mais de uma centena de idosos carentes." Edson Brozoza, presidente do Asilo Padre Cacique, sobre o mandado de reintegração de posse da casa da zeladoria, invadida por familiares do falecido zelador da instituição filantrópica.

"A escola deve ser um território neutro, e não de rivalidade. Um lugar onde as crianças e jovens têm que aprender a ser cidadãos, aprender sobre a história do País, sobre patriotismo, democracia, ética, justiça; a viver em coletividade, a respeitar o pensamento do colega e a praticar os bons valores sociais." Mônica Leal (PP), vice-presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre.

"O governo Sartori só deu certo nos seus propósitos imediatos de desmonte do Estado." Tarso Genro (PT), ex-governador.

"O grande desafio, agora, é pacificar o País. Bolsonaro terá de encontrar maneiras de reduzir a polarização, o Brasil não pode continuar dividido. Sem isso, será muito difícil aprovar qualquer reforma. Ele vai ter de mostrar que trabalha com princípios e fatos, que não vai vacilar em questões de paz." Nelson Jobim, ex-ministro do STF e da Defesa.