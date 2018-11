Frases e personagens

"Ações mais efetivas da Guarda Municipal são prejudicadas pela precariedade dos equipamentos da corporação e do reduzido efetivo. Tomamos conhecimento que unidades de saúde fecharam 75 vezes por falta de segurança em 2018. Isso também vale para duas situações de agressão de professores em escolas, ocorridas nos últimos dias." André Carús (MDB), vereador de Porto Alegre.

"O Brasil e o mundo passam por mudanças e é importante que os direitos fundamentais conquistados não sofram retrocessos. Queria lembrar que estamos vivendo uma mudança que não é só no Brasil. Uma mudança, inclusive, conservadora em termos de costumes." Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal.

"O presidente da República, seja ele quem for, tem de baixar a crista para a Constituição Federal. A Constituição governa quem governa. Governa permanentemente quem governa transitoriamente." Carlos Ayres Britto, ex-ministro do STF.

"Espero que Sérgio Moro faça uma boa gestão como ministro da Justiça e Segurança. Ele chega nutrido dos melhores propósitos, isso é verdade. Embora etariamente jovem, funcionalmente é experiente, tem uma boa bagagem, quem sabe vá fazer um grande trabalho, mas vamos torcer para que ele faça um grande trabalho." Também Carlos Ayres Britto.

"Critico duramente a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A guerra comercial é a coisa mais estúpida neste mundo. A tensão comercial impedirá a criação de 1 milhão de empregos do Alibaba nos EUA." Jack Ma, fundador do Alibaba, a maior empresa de tecnologia da China, criticando a animosidade comercial dos Estados Unidos da América com o seu país.

"O objetivo do intercâmbio comercial é promover a paz e diálogo entre as nações, e não difundir a ascensão do protecionismo e conflitos. Ninguém pode parar o livre comércio." Também Jack Ma.