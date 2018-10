Frases e personagens

"O discurso da vitória de Jair Bolsonaro (PSL) abordou diretamente questões de política econômica que já vinham sendo discutidas durante a campanha, como o combate à ineficiência e a redução do tamanho da máquina pública. O resultado das urnas é um sinal de que a população comprou o discurso de austeridade propagado pelo candidato." José Galló, presidente da Lojas Renner.

"A proposta vencedora é pró-mercado, mostra um desejo por racionalidade. A sociedade começa a se dar conta de que o Brasil não suporta um Estado do tamanho que está hoje. É uma onda de conscientização. No entanto, o investimento no País só virá de forma significativa no País quando a fase do discurso for superada e as reformas finalmente forem concretizadas. É isso que se espera do futuro presidente." Também José Galló.

"Questiono Bolsonaro sobre retirar verbas públicas dos veículos de imprensa que se comportarem de maneira indigna." Geraldo Alckmin, presidente do PSDB, candidato a presidente derrotado.

"O próximo governador dos gaúchos, Eduardo Leite (PSDB), terá desafios pela frente para recolocar o Estado no lugar de destaque no cenário nacional. Especialmente no que diz respeito ao comércio varejista, esperamos que sejam tomadas medidas que viabilizem a retomada do crescimento do setor." Vitor Augusto Koch, presidente da FCDL-RS.

"O varejo espera que o próximo governador atenda demandas para o desenvolvimento do setor. A principal é a readequação da questão tributária, um gargalo que limita o fôlego dos lojistas, especialmente os de micro e pequeno porte." Também Vitor Augusto Koch.

"Vou governador para todos. Derrotamos a velha política." Eduardo Leite (PSDB), governador eleito do Rio Grande do Sul.

"A eleição mostrou que o Rio Grande do Sul está no caminho certo. Desejo a Eduardo Leite sucesso e união nesta nova jornada. Ele pode contar com a minha colaboração." José Ivo Sartori (MDB), candidato à reeleição, derrotado.