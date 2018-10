Frases e personagens

"Tive uma conversa muito boa com Jair Bolsonaro (PSL). Concordamos que Brasil e os Estados Unidos vão trabalhar juntos em Comércio, na Defesa e em tudo o mais." Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, cumprimentando o novo presidente brasileiro.

"Parabenizamos o presidente eleito Jair Bolsonaro por sua vitória." Lu Kang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China.

"Expressei a Jair Bolsonaro minha confiança no desenvolvimento de toda a gama de relações entre os dois países, assim como na cooperação construtiva, no âmbito das Nações Unidas, do G-20, do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) e de outras estruturas multilaterais em interesse dos povos da Rússia e do Brasil." Vladimir Putin, presidente da Rússia.

"Parabenizamos e aproveitamos a ocasião para encorajar o novo presidente eleito do Brasil a retomar, com países vizinhos, o caminho das relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e integração regional, pelo bem--estar de nossos povos." Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.

"Meu governo será defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Este é um País de todos nós, brasileiros natos e de outras nações. O déficit público primário deve ser eliminado o mais rápido possível. O governo dará um passo atrás, reduzindo estrutura, cortando benefícios e privilégios." Jair Bolsonaro, presidente eleito.

"A soberania nacional e a democracia são valores que estão acima de todos nós. Temos uma nação e precisamos defendê-la daqueles que, de maneira desrespeitosa, pretendem usurpar seu patrimônio." Fernando Haddad (PT), candidato a presidente, após a derrota.

"A esquerda tem a tarefa de, em nome da democracia, defender a liberdade dos mais de 45 milhões de brasileiros que votaram em mim. Temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais acima de tudo." Também Fernando Haddad.