Frases e personagens

"Lamento o uso da tribuna da Câmara para falar sobre eleições. Acho que os problemas de Porto Alegre são muito mais relevantes no que diz respeito à nossa atenção, do que o grande problema nacional. Temos uma crise ética, moral e econômica que o povo brasileiro não suporta mais." Reginaldo Pujol (DEM), vereador.

"Teve parecer favorável meu projeto de lei que reserva 1% das vagas de estágio de nível superior na administração pública municipal para pessoas com 60 anos ou mais." José Freitas (PRB), vereador de Porto Alegre.

"O Brasil não comporta a Previdência como ela está. O Brasil se tornou um País longevo. É preciso que haja essa reforma. Mas, sou contrário à reforma de Temer. Ele fez três textos: cada um pior que o outro. Aquele texto, jamais." Lincoln Portela (PR-MG), deputado federal reeleito.

"O uso do WhatsApp para disseminação de notícias falsas na eleição brasileira é um caso sem precedentes." Laura Chinchilla, ex-presidente da Costa Rica, chefe da missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) no Brasil.

"Em 2017, 44% dos cigarros vendidos no Brasil foram contrabandeados do Paraguai, o que gerou uma perda de arrecadação de R$ 10 bilhões aos cofres públicos, dinheiro que acaba financiando a escalada na violência. Com os movimentos recentes do país vizinho, pela primeira vez em muitos anos o Brasil pode ter esperança de começar a reverter esse quadro, o que será benéfico para ambos os países." Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial.

"A substituição de carros com motores a combustão, é inevitável. Cerca de 30% da frota mundial de carros será elétrica até 2040. O Brasil conta com três mil carros elétricos e híbridos dentro de uma frota de 43 milhões de carros. Mas daqui a 10 anos a previsão é ter 360 mil veículos elétricos e híbridos no País." Miguel Setas, presidente da EDP Brasil, companhia portuguesa do setor elétrico.