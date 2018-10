Frases e personagens

"Nosso sofrido povo brasileiro, independentemente da ideologia partidária ou do ceticismo político, espera e precisa de um presidente que tenha a capacidade de trazer um novo ciclo de crescimento econômico. Certamente, isso só será possível com apoio e união dos governantes e dos brasileiros." Flavio Amary, presidente do Secovi-SP e reitor da Universidade Secovi.

"Não há base empírica para as criativas teses em mensagens que lançam suspeitas sobre o processo eleitoral. Como o sistema de votação das urnas eletrônicas é auditável, uma eventual fraude deixaria digitais." Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

"Só pela sociedade civil, que deve se mobilizar mais, vamos poder mudar o Brasil. Quem tem poder no mundo de hoje é quem tem conhecimento e faz acontecer. O Brasil precisa de mais autoestima."Luiza Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza.

"Atuo no Grupo Mulheres do Brasil, a entidade tem a ambição de ser o maior grupo político apartidário do País." Também Luiza Helena Trajano.

"Para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF), basta um soldado e um cabo." Eduardo Bolsonaro (SP), deputado federal, filho do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), em 9 de julho de 2018.

"Essa declaração, além de inconsequente e golpista, mostra bem o tipo irresponsável de parlamentar cuja atuação no Congresso Nacional, mantida essa inaceitável visão autoritária, só comprometerá a integridade da ordem democrática e o respeito que se deve ter pela supremacia da Constituição da República!" Celso de Mello, decano do STF.

"O Conselho Federal de Psicologia tem recebido muitos relatos sobre as consequências psicológicas do processo eleitoral. Em 20 anos de profissão jamais vi algo parecido, um momento bastante complicado de instabilidade psíquica." Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, diretor do Conselho Federal de Psicologia.