Frases e personagens

"Tenho projeto que determina a retirada de fios e cabos pendurados sem uso em postes por Porto Alegre. A manutenção se faz necessária na medida em que a quantidade desses fios passou a aumentar. Ainda que a medida não esteja avançando como deveria, já é possível perceber as modificações na Capital, com a implementação de novos fios bem acondicionados e coloridos." Airto Ferronato (PSB), vereador.

"Hoje, as mídias sociais deram lugar para violência e preconceito. As pessoas se acham autorizadas a fazer qualquer coisa. Defendo a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito. Nós precisamos defender a democracia." Adeli Sell (PT), vereador de Porto Alegre.

"A disseminação de conteúdo falso não convém à democracia nem ao eleitor. O foco das campanhas política deve ser o eleitor. O eleitor é o ator principal. Ele tudo pode, mas nem tudo convém. As fake news não convêm ao eleitor nem à democracia." Raquel Dodge, procuradora-geral da República.

"A liberdade de expressão deve ser garantida, mas abusos não devem ocorrer. É preciso também que não haja abuso, não haja ilícito, no modo como as pessoas se expressam, no modo como elas convencem os vizinhos e eleitores." Também Raquel Dodge.

"Tereos, grupo francês, é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, com 5,3 milhões de toneladas por ano; produziu 1 bilhão de litros de etanol no ano passado, conta com 49 unidades industriais e 22 mil funcionários espalhados por quatro continentes. Faturou 5 bilhões de euros em 2017. E a operação brasileira foi crucial para isso. O País é estratégico para o grupo, representa cerca de 24% do faturamento global." Jacyr Costa Filho, CEO da Tereos no Brasil.

"Cada país tem de buscar a sua vocação. A vocação dos EUA é a tecnologia, a da China é manufatura, a da Índia é serviços e o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil tem clima favorável; conseguimos fazer até três safras por ano, enquanto na América do Norte tem apenas uma safra; temos terra; tecnologia e gente capacitada." Também Jacyr Costa Filho.