Frases e personagens

"Dos dois lados - PT e Bolsonaro - você tem uma retórica que pode ser interpretada como de risco para a democracia. Mas eu acho que isto fica no campo da retórica. As instituições do Brasil já deram provas mais do que suficientes de que são muito sólidas, e que não tolerariam qualquer tipo de agressão à constitucionalidade." Fernando Schüler, doutor em filosofia política e professor do Insper.

"A situação de algumas escolas municipais é lamentável. Somos fiscalizadores, verificamos problemas. Diariamente percorremos a cidade, não existem momentos de descanso. Pedimos providências e elas não são atendidas. Que o prefeito Nelson Marchezan olhe para seu umbigo e não nos envergonhe mais." Prof. Alex Fraga (PSol), vereador de Porto Alegre.

"Estou surpreso com a notícia de que o prefeito Nelson Marchezan Júnior estaria esperando maior produtividade dos vereadores. A única informação que recebi do secretário de Comunicação é de que o prefeito não teria concedido nenhuma entrevista durante a semana. Terei que buscar no Paço Municipal o esclarecimento necessário." Moisés Barboza (PSDB), líder do governo na Câmara.

"Queremos neste momento, em que estamos a poucos dias das eleições, pedir ao povo brasileiro serenidade, consciência, reflexão sobre o tipo de Nação que queremos para o futuro, que tipo de convivência queremos com nossos irmãos." Juliano Roso (PCdoB), deputado estadual.

"O povo brasileiro quer paz, mudança e, acima de tudo, não quer mais ser roubado. Os brasileiros não querem mais mentiras, bravatas e os rótulos impingidos naqueles que não concordam com os donos da verdade." Sérgio Turra (PP), deputado estadual.

"O presidente Michel Temer (MDB) está abalado e indignado com o indiciamento feito pela Polícia Federal no âmbito do inquérito dos Portos." Carlos Marun (MDB), ministro da Secretaria de Governo.