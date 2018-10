Frases e personagens

"A isenção do IRPF para quem ganha, hoje, até R$ 5 mil vai favorecer pessoas que não deveriam ter redução de tributação e, do ponto de vista fiscal, entendo como inviável. Não tem como absorver R$ 60 bilhões, que é o custo dessa medida, na situação em que o País se encontra." Eduardo Guardia, ministro da Fazenda.

"Aposentadorias e outros benefícios são um dos fatores que mais pesam no caixa do governo: o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019 prevê que 44% dos gastos obrigatórios serão com Previdência. Sem diminuir essas despesas, não haverá como aliviar a situação financeira do País." Rogerio Mori, professor da Escola de Economia da FGV.

"Esta deve ser a reforma zero. Se nada for feito, pode inviabilizar o governo nos próximos anos. Vai ficar muito apertado." Também Rogerio Mori.

"O cuidado de crianças e idosos será um dos empregos de maior demanda no planeta no futuro, especialmente para mulheres." María Arteta, especialista da Organização Internacional do Trabalho.

"A OIT avalia que até 2030 poderão ser gerados 472 milhões de empregos neste setor." Também María Arteta.

"Apesar da juventude, Kim Jong Un demonstra sinceridade, simplicidade, calma e educação. Durante nossos três encontros este ano, pude comprovar que tinha uma visão clara da prosperidade e da paz no Sul e no Norte." Moon Jae-in, presidente sul-coreano, sobre seu colega da Coreia do Norte.

"Vivemos a ditadura da bandidagem. Ideologias passaram a mão por cima, considerando-os vítimas da sociedade. São 205 milhões de cidadãos, não podemos ficar reféns de uma minoria. Porto Alegre é uma das cidades mais violentas do mundo e o Brasil possui número de homicídios maior do que países em estado de guerra." Rafão Oliveira (PTB), vereador de Porto Alegre.