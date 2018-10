Frases e personagens

"Levantamento do Núcleo de Pesquisa do Sindilojas projeta a intenção de consumo na Capital para o Dia das Crianças, amanhã, uma das principais datas do varejo, com previsão de R$ 205 milhões. O número é elevado porque 67,9% da população acima de 18 anos da Grande Porto Alegre pretende presentear alguém nessa data, em regalos com tíquete médio de R$ 117,00." Paulo Kruse, presidente do Sindilojas Porto Alegre.

"A pesquisa revela que os consumidores serão generosos nesse Dia das Crianças, presenteando mais de uma pessoa na data, e adquirindo 2,71 presentes, em média. É um número que estimula o nosso comércio e reforça uma tendência de aquecimento das vendas para o ano." Também Paulo Kruse.

"Os dois candidatos a presidente, Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), recuaram e descartaram a ideia de fazer uma nova Constituição para o País. Graças a Deus vejo que abandonaram essa tese de nova Constituinte e querem seguir o texto constitucional." Michel Temer (MDB), presidente da República.

"A reforma da Previdência deveria ser apreciada somente pelo próximo presidente da República e não imediatamente após as eleições. O mercado não pode determinar os rumos da Nação, mas sim o presidente eleito." Eunício Oliveira (MDB), presidente do Senado, não reeleito.

"A reforma da Previdência não é para tirar direitos de pobres, não é para tirar o Benefício de Prestação Continuada. E não há qualquer chance de ditadura de esquerda ou direita, independentemente de quem vença o pleito. A democracia vai prevalecer não importa quem vença, A ou B. Não existe ditadura através do voto." Também Eunicio Oliveira.

"O Ministério Público-RS recebe 600 casos de violência sexual, por ano, somente em Porto Alegre. Há também o assédio virtual, pela internet. No esporte, o contato físico é inerente, mas devemos separar o que é ato normal do abuso." Júlio Alfredo de Almeida, promotor de Justiça da Infância e da Juventude.