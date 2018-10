Frases e personagens

"A prefeitura fará mais um depósito da folha do funcionalismo nesta quarta-feira, no valor de R$ 2.350,00. Serão integralizados os vencimentos de 74% dos servidores, ou 22.999 matrículas. Os valores correspondem a R$ 27,6 milhões e são provenientes do ingresso de receitas do ICMS e IPTU." Leonardo Busatto, secretário municipal da Fazenda.

"No total, já foram pagos R$ 3.410,00. Somando-se os R$ 2.350,00 desta quarta parcela, o valor chega a R$ 5.760,00. Está mantido o prazo de até 17 de outubro para quitação do saldo restante da folha de setembro." Também Leonardo Busatto.

"Honra de a Câmara de Porto Alegre ter colocado cinco vereadores como deputados estaduais. São Elizandro Sabino (PTB), Dr. Thiago Duarte (DEM), Rodrigo Maroni (Pode) e Sofia Cavedon (PT). Para deputado federal, Fernanda Melchiona (PSOL). Peço aos eleitos que lutem por um País de verdade, sem brincadeira. A segurança deve ser prioridade dos novos governantes." Tarciso Flecha Negra (PSD), vereador de Porto Alegre.

"A seleção de 10 empreendedores para a imersão no mercado europeu, em Paris, de 19 a 27 de outubro, na Feira Sial 2018, encerrou pelo edital do Sebrae-RS com sucesso de inscrições. O grupo de micro e pequenas empresas será parte da comitiva organizada em parceria com a Fiergs." Roger Klafke, coordenador estadual de Alimentos e Bebidas do Sebrae-RS.

"Há uma startup focada em alimentos orgânicos e uma das mais tradicionais fábricas de doces de Pelotas. Significa que a troca de informações, a interatividade e a busca por novas ideias terá um ambiente rico aos empreendedores." Também Roger Klafke.

"O setor agropecuário exportou 17,3% menos em valor em setembro em relação a igual mês do ano passado. O RS faturou US$ 874 milhões, sendo soja e carnes os principais produtos exportados. Apenas o grupo cereais teve resultado positivo, puxado pelo arroz." Relatório do Agronegócio do RS da Farsul.